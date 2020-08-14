В Крыму пьяный водитель сбил группу детей, погибла 4-летняя девочка

Крым

Распечатать

В Джанкойском районе Крыма вечером 13 августа машина сбила трех детей

Авария случилась в 19:30 в селе Новосельцево. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны полевой автодороги Светлое — Новосельцево в направлении дороги Азовское — Любимовка, наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей 10, 4 и 2 лет. В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, двух других девочек госпитализировали с травмами.

Полицейские установили, что у мужчины не было с собой водительских прав, а в 2016 году его лишали удостоверения на 18 месяцев. Кроме того, он был пьян, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Крыму.

По факту того, что на проезжей части дороги оказалось препятствие в виде насыпи грунта, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог).

Ранее Юга.ру писали о том, что днем 12 августа в Усть-Лабинском районе произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека и шестеро пострадали.

Дети ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крыму пьяный водитель сбил группу детей, погибла 4-летняя девочка
На Кубани в выходные дни не будет сильной жары
В Геленджике из-за засухи начали подвозить воду
Трамвай на Московской, места для выгула собак и причины, из-за которых Затон уже не спасти. Главное из онлайн-конференции с Первышовым
В реке Кубани под Краснодаром погибли более 25 тыс. мальков осетровых рыб из-за засухи
«Надзорные органы нам эту лавочку прикрыли». Первышов объяснил, почему в Краснодаре не ухаживают за Карасунскими озерами

Лента новостей

Статьи

Меот и до. Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Статьи

«Я занимаюсь делом, для которого создан»

Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Реклама на портале