В Крыму пьяный водитель сбил группу детей, погибла 4-летняя девочка

Авария случилась в 19:30 в селе Новосельцево. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны полевой автодороги Светлое — Новосельцево в направлении дороги Азовское — Любимовка, наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей 10, 4 и 2 лет. В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, двух других девочек госпитализировали с травмами.

Полицейские установили, что у мужчины не было с собой водительских прав, а в 2016 году его лишали удостоверения на 18 месяцев. Кроме того, он был пьян, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Крыму.

По факту того, что на проезжей части дороги оказалось препятствие в виде насыпи грунта, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог).