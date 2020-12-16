На Кубани во второй половине рабочей недели пойдут дожди

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в среду будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром в низинах возможен туман, ветер северный до 9 м/с. Днем воздух прогреется до 3-5 °С.

В целом по краю облачно с прояснениями, местами туман с гололедом, а также дожди и мокрый снег. Днем температура составит 2-7 °С, а порывы ветра могут достигать 9 м/с. На Черноморском побережье переменная облачность, утром и днем местами небольшой дождь с порывами ветра до 12-17 м/с, в Новороссийске — до 18-23 м/с. Днем столбики термометров покажут 6-11 °С, в Туапсинском районе — 10-15 °С.

В конце рабочей недели в регионе будет облачно с прояснениями, в четверг местами пройдут дожди со снегом, в пятницу осадков не будет. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 °С, днем — до 5 °С. На Черноморском также местами слабые осадки и ветер 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 2-7 °С, днем — до 5-10 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в краевой столице 17 декабря будет пасмурно и до 2 °С днем. Ночью температура опустится до -1…0 °С. Ощущаться весь день это будет как -3 °С. В пятницу в первой половине дня пасмурно, к вечеру — облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 3 °С, ночью — до -1 °С.