В сочинской гостинице нашли тело туриста

Краснодарский край

Распечатать

В декабре завели уголовное дело на сочинца, которого обвиняют в избиении туриста

Вечером 11 декабря около одного из домов на улице Костромской в селе Молдовановка Адлерского района поссорились на бытовой почве 42-летний сочинец и 58-летний приезжий. По данным следствия, местный житель нанес туристу не менее восьми ударов кулаками по голове и в лицо.

После драки пострадавший ушел в комнату одного из гостевых домов на улице Чкалова. Поздно вечером 12 декабря тело туриста обнаружила администратор гостиницы. Врачи констатировали смерть потерпевшего от черепно-мозговой травмы.

В отношении 42-летнего сочинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 16 декабря.

Как писали Юга.ру, в Сочи турист зарезал знакомого за то, что тот переоделся в женщину.

Следственный комитет Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В сочинской гостинице нашли тело туриста
На Кубани нашли останки светящихся и пучеглазых рыб, которые жили 17 млн лет назад
Кондратьев собирается вернуть эвакуаторы на улицы Краснодара и взять их под контроль краевых властей
В России вакцинацию от ковида включат в национальный календарь прививок
Вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего футболиста 2020 года
В Сочи инспектор по труду в качестве взятки неделю отдохнул с семьей в санатории и получил за это 7 лет колонии строгого режима

Лента новостей

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Партнерский

100 лет обучения

С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет

Как застраховаться от коронавируса

Объясняет специалист Юлия Толчаева

Реклама на портале