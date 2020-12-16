В сочинской гостинице нашли тело туриста

В декабре завели уголовное дело на сочинца, которого обвиняют в избиении туриста

Вечером 11 декабря около одного из домов на улице Костромской в селе Молдовановка Адлерского района поссорились на бытовой почве 42-летний сочинец и 58-летний приезжий. По данным следствия, местный житель нанес туристу не менее восьми ударов кулаками по голове и в лицо.

После драки пострадавший ушел в комнату одного из гостевых домов на улице Чкалова. Поздно вечером 12 декабря тело туриста обнаружила администратор гостиницы. Врачи констатировали смерть потерпевшего от черепно-мозговой травмы.

В отношении 42-летнего сочинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 16 декабря.

Как писали Юга.ру, в Сочи турист зарезал знакомого за то, что тот переоделся в женщину.