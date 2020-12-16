«Строительство газопровода — это контрольное поручение Вениамина Кондратьева, которое он озвучил на встрече с жителями Тбилисского района в августе 2020 года», — подчеркнули в пресс-службе района.

По контракту строительно-монтажные работы должны занять около 8 месяцев. Ввод в эксплуатацию намечен на июль-август 2021 года.

На выполнение работ в 2020 году выделено 543 тыс. рублей (из краевого бюджета — 500 тыс. рублей, из местного — 43,5 тыс.). На 2021 год на строительство объекта выделено 20 млн 67,3 тыс. рублей (из краевого бюджета — 18 млн 461,9 тыс. рублей, из местного бюджета — 1 млн 606,3 тыс.).