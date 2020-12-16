В хуторе Песчаном Тбилисского района началось строительство газопровода за 20,5 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

16 декабря администрация Тбилисского района рассказала о газификации хутора Песчаного

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

«Строительство газопровода — это контрольное поручение Вениамина Кондратьева, которое он озвучил на встрече с жителями Тбилисского района в августе 2020 года», — подчеркнули в пресс-службе района.

Читайте также:

По контракту строительно-монтажные работы должны занять около 8 месяцев. Ввод в эксплуатацию намечен на июль-август 2021 года. 

На выполнение работ в 2020 году выделено 543 тыс. рублей (из краевого бюджета — 500 тыс. рублей, из местного — 43,5 тыс.). На 2021 год на строительство объекта выделено 20 млн 67,3 тыс. рублей (из краевого бюджета — 18 млн 461,9 тыс. рублей, из местного бюджета — 1 млн 606,3 тыс.).

Благоустройство Газ Тбилисский район

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России вакцинацию от ковида включат в национальный календарь прививок
Вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего футболиста 2020 года
В Сочи инспектор по труду в качестве взятки неделю отдохнул с семьей в санатории и получил за это 7 лет колонии строгого режима
В Адыгее бизнесмена осудили за обрушение остановки, из-за чего погибла женщина
Чиновников в России обяжут платить штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбление граждан
В мессенджерах появились предупреждения об ужесточении ковидного режима на Кубани. Оперштаб назвал их фейком

Лента новостей

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Партнерский

100 лет обучения

С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет

Как застраховаться от коронавируса

Объясняет специалист Юлия Толчаева

Реклама на портале