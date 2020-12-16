В хуторе Песчаном Тбилисского района началось строительство газопровода за 20,5 млн рублей
16 декабря администрация Тбилисского района рассказала о газификации хутора Песчаного
Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».
«Строительство газопровода — это контрольное поручение Вениамина Кондратьева, которое он озвучил на встрече с жителями Тбилисского района в августе 2020 года», — подчеркнули в пресс-службе района.
По контракту строительно-монтажные работы должны занять около 8 месяцев. Ввод в эксплуатацию намечен на июль-август 2021 года.
На выполнение работ в 2020 году выделено 543 тыс. рублей (из краевого бюджета — 500 тыс. рублей, из местного — 43,5 тыс.). На 2021 год на строительство объекта выделено 20 млн 67,3 тыс. рублей (из краевого бюджета — 18 млн 461,9 тыс. рублей, из местного бюджета — 1 млн 606,3 тыс.).
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский100 лет обучения
С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет