В Сочи инспектор по труду в качестве взятки неделю отдыхал с семьей в санатории и получил за это 7 лет колонии строгого режима
В Сочи в декабре вынесли приговор главному государственному инспектору труда, который в качестве взятки отдыхал с семьей в санатории
По данным следствия, в марте 2018 года 53-летнему главному госинспектору труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Краснодарском крае поручили провести плановую проверку санатория в Сочи. Об этом он сообщил гендиректору санатория и предупредил, что приедет на срок с 16 по 22 мая 2018 года.
Несмотря на то, что чиновник получил командировочные на оплату проживания, он потребовал от руководства санатория предоставить ему бесплатный номер на время проверки. Гендиректор согласился и бесплатно предоставил жилье.
Во время проверки инспектор нашел нарушения и составил акт, согласно которому их надо было устранить до 22 июня 2018 года. Информацию об устранении нарушений ему отправили позже указанного срока и чиновник решил воспользоваться этим. Он снова потребовал от директора санатория взятку — номер с бесплатным проживанием, питанием и лечением по ВИП-системе на восемь дней для него с семьей. В обмен на это чиновник пообещал никого не привлекать к административной ответственности. Директор согласился и лично заплатил за отдых 209 тыс. рублей.
Против инспектора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
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15 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что суд признал инспектора виновным и назначил ему семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 4 млн 188 тыс. 600 рублей. Кроме того, чиновника лишили права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.
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