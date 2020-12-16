В Сочи инспектор по труду в качестве взятки неделю отдыхал с семьей в санатории и получил за это 7 лет колонии строгого режима

В Сочи в декабре вынесли приговор главному государственному инспектору труда, который в качестве взятки отдыхал с семьей в санатории

По данным следствия, в марте 2018 года 53-летнему главному госинспектору труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Краснодарском крае поручили провести плановую проверку санатория в Сочи. Об этом он сообщил гендиректору санатория и предупредил, что приедет на срок с 16 по 22 мая 2018 года.

Несмотря на то, что чиновник получил командировочные на оплату проживания, он потребовал от руководства санатория предоставить ему бесплатный номер на время проверки. Гендиректор согласился и бесплатно предоставил жилье.

Во время проверки инспектор нашел нарушения и составил акт, согласно которому их надо было устранить до 22 июня 2018 года. Информацию об устранении нарушений ему отправили позже указанного срока и чиновник решил воспользоваться этим. Он снова потребовал от директора санатория взятку — номер с бесплатным проживанием, питанием и лечением по ВИП-системе на восемь дней для него с семьей. В обмен на это чиновник пообещал никого не привлекать к административной ответственности. Директор согласился и лично заплатил за отдых 209 тыс. рублей.

Против инспектора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.