В Краснодаре суд лишил бывшего главу санатория 280 млн рублей, которые он похитил у государства для покупки недвижимости и машин

Краснодарский край

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В середине июля стало известно о решении суда относительно экс-директора санатория в Туапсинском районе. Он похитил почти 300 млн рублей из бюджета

Напомним, с 2009 по 2017 годы Александр Сафонов работал директором санатория «Зеленая Долина», принадлежащего Федеральной службе судебных приставов и находящегося в Туапсинском районе. Он неоднократно похищал средства, выделенные из федерального бюджета на нужды учреждения. Сафонов приобрел 44 дорогостоящих объекта недвижимости и 7 машин общей стоимостью более 280 млн рублей. Так, только один автомобиль Bentley Continental GT Speed стоил 13,1 млн рублей. Начальник санатория скрывал информацию о владении в ежегодных справках, однако после того, как он уволился с государственной должности, родственники совершили отчуждение различной собственности в его пользу.

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев направлял в суд иск об обращении в доход государства имущества Сафонова. 13 июля 2020 года стало известно, что Прикубанский районный суд постановил передать государству имущество экс-главы общей стоимостью 280 млн рублей, пишет ТАСС.

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