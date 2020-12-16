МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов автоматически, без необходимости подключать опцию
МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат — теперь на всех ее тарифах внутрисетевые вызовы не станут расходовать пакет минут, а также будут доступны при отрицательном балансе.
«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.
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Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и расходовать их в любое время, если не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тыс. терабайт интернета.
Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов — при их просмотре трафик не расходуется.
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