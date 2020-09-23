МегаФон запустил опцию «Копилка минут»

23 сентября МегаФон сообщил о развитии основной тарифной линейки #БезПереплат и запуске новой опции — «Копилка минут»

С ней оплаченные минуты разговоров сохраняются, и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило. Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов МегаФона весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной: за это время пользователи уже накопили 10 тыс. гигабайт. Это эквивалентно просмотру более 30 тыс. часов видео или прослушиванию более 3 млн песен средней длительности. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно — в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем — превышают лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», — сказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

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