Телеведущая Алена Водонаева 15 декабря сообщила, что теперь у нее есть квартира в Геленджике, поэтому она собирается бороться за воду

Напомним, в июле 2018 года в Геленджике посреди лета ввели график подачи воды, так как курорту не хватало ресурсов для полноценного обеспечения города. В марте 2019 года пресс-служба мэрии курорта призналась, что имущество водоканала изношено на 91%.

Осенью 2019 года экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила, что еще год назад купила для своих родителей квартиру в Геленджике за 9 млн рублей. Недвижимость располагается в новом жилом комплексе с видом на море, при этом там случаются перебои в подаче воды на курорте.

«Меня пробирает злость от того, что мы строим в кратчайшие сроки мосты за 230 млрд рублей, а в нескольких километрах люди сутками сидят у крана в ожидании воды и судорожно набирают тазики на черный день. И так каждое лето. Мне интересно, а мэр Геленджика Алексей Богодистов тоже встает в 7:00, чтобы набрать воду в баклажки? Или ходит в отель принять душ? Как дела у вас, Алексей?» — писала год назад Водонаева.