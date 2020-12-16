«Ваша заноза в заднице в здании». Водонаева предупредила губернатора Кубани, что будет вместе с ним бороться за воду в Геленджике
Телеведущая Алена Водонаева 15 декабря сообщила, что теперь у нее есть квартира в Геленджике, поэтому она собирается бороться за воду
Напомним, в июле 2018 года в Геленджике посреди лета ввели график подачи воды, так как курорту не хватало ресурсов для полноценного обеспечения города. В марте 2019 года пресс-служба мэрии курорта призналась, что имущество водоканала изношено на 91%.
Осенью 2019 года экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила, что еще год назад купила для своих родителей квартиру в Геленджике за 9 млн рублей. Недвижимость располагается в новом жилом комплексе с видом на море, при этом там случаются перебои в подаче воды на курорте.
«Меня пробирает злость от того, что мы строим в кратчайшие сроки мосты за 230 млрд рублей, а в нескольких километрах люди сутками сидят у крана в ожидании воды и судорожно набирают тазики на черный день. И так каждое лето. Мне интересно, а мэр Геленджика Алексей Богодистов тоже встает в 7:00, чтобы набрать воду в баклажки? Или ходит в отель принять душ? Как дела у вас, Алексей?» — писала год назад Водонаева.
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Тогда люди поддерживали телеведущую и рассказывали в комментариях свои истории о жизни на курорте. Накануне в инстаграме Алена Водонаева поделилась в соцсетях, что выплатила всю сумму за свою квартиру в Геленджике. Теперь она намерена бороться за воду в Краснодарском крае.
«Сейчас буду копить на ремонт. Ну что, уважаемый губернатор Краснодарского края, теперь мы не чужие друг другу люди, будем вместе решать вопрос с водой на Кубани. Ваша заноза в заднице в здании. Вы бы знали, как я счастлива сегодня, ребята», — написала Водонаева.
В комментариях люди спросили, зачем ведущая купила себе квартиру в Геленджике, если знала о проблемах с водой. Она ответила, что три года назад купила там жилье родителям в соседнем доме и хотела быть ближе к ним. Кроме того, она влюбилась в вид на море и горы.
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