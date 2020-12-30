За 11 месяцев 2020 года ВТБ выдал жителям Кубани свыше 3,3 тыс. автокредитов общей суммой 3,4 млрд рублей. Портфель достиг отметки 4,5 млрд рублей и вырос на 2% с начала года. Доля автокредитов от ВТБ составила в регионе 15%, за год этот показатель вырос на 6%.

Средняя сумма кредита составила 1 млн рублей, на четверть увеличившись по сравнению с 2019 годом. Средний срок кредита — четыре года. Банк выдал свыше 900 автокредитов по программам с господдержкой на сумму 634,3 млн рублей, что составило 28% выданных автокредитов по количеству и 18,5% от общего объема выдач.