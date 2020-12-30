Программы с господдержкой помогли восстановить спрос на автокредиты в Краснодарском крае
Управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин привел статистику по автокредитованию в регионе
За 11 месяцев 2020 года ВТБ выдал жителям Кубани свыше 3,3 тыс. автокредитов общей суммой 3,4 млрд рублей. Портфель достиг отметки 4,5 млрд рублей и вырос на 2% с начала года. Доля автокредитов от ВТБ составила в регионе 15%, за год этот показатель вырос на 6%.
Средняя сумма кредита составила 1 млн рублей, на четверть увеличившись по сравнению с 2019 годом. Средний срок кредита — четыре года. Банк выдал свыше 900 автокредитов по программам с господдержкой на сумму 634,3 млн рублей, что составило 28% выданных автокредитов по количеству и 18,5% от общего объема выдач.
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В 2020 году жители Кубани чаще всего приобретали автомобили:
- Lada — 18,7% (доля от общих продаж в крае),
- КИА — 17%,
- Хендай — 11,1%,
- Фольксваген — 9,3%,
- Рено — 6,6%.
По сравнению с 2019 годом состав марок остался неизменным.
«Госпрограммы субсидирования помогли рынку автокредитования быстрее восстановиться после апреля-мая, когда работа дилерских центров была ограничена. Речь о госпрограммах «Первый автомобиль» для клиентов, покупающих свое первое авто, и «Семейный автомобиль» для семей с детьми. Они могут приобрести машину в автокредит со скидкой 10%», — рассказал Сергей Кадакин.
С 1 июня условия госпрограмм были расширены: стоимость машины, которую можно приобрести по программе, была увеличена с 1 до 1,5 млн рублей.
Добавились и льготные категории заемщиков — это сотрудники медицинских организаций, работающие в государственном здравоохранении, и клиенты, сдающие свой автомобиль в trade-in.
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