АЭМЗ подарил районам Краснодарского края 12 новых машин для оказания неотложной помощи

При передаче машин присутствовала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко. В пресс-службе завода отметили, что в период пандемии поддержка в виде транспорта особенно важна из-за роста нагрузки на скорую помощь. В декабре завод планирует подарить еще 30 машин медучреждениям региона.

По три машины получили медучреждения Крымского, Славянского, Темрюкского районов и Анапы. Среди них 9 седанов и 3 хэтчбека. Пользоваться машинами будут врачи поликлиник, участковых больниц и амбулаторий для выезда к пациентам на дом для оказания неотложной медицинской помощи.

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