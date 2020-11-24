АЭМЗ подарил районам Краснодарского края 12 новых машин для оказания неотложной помощи

Партнерский Краснодарский край

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20 ноября Абинский ЭлектроМеталлургический завод передал врачам Кубани 12 машин для выездов на дом

По три машины получили медучреждения Крымского, Славянского, Темрюкского районов и Анапы. Среди них 9 седанов и 3 хэтчбека. Пользоваться машинами будут врачи поликлиник, участковых больниц и амбулаторий для выезда к пациентам на дом для оказания неотложной медицинской помощи.

Земля, вода и воздух:

При передаче машин присутствовала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко. В пресс-службе завода отметили, что в период пандемии поддержка в виде транспорта особенно важна из-за роста нагрузки на скорую помощь. В декабре завод планирует подарить еще 30 машин медучреждениям региона.

Как сообщали Юга.ру, 25 сентября АЭМЗ запустил бригаду собственной скорой помощи.

Абинский район Автомобили Благотворительность Коронавирус Медицина Промышленность

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