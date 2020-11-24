АЭМЗ подарил районам Краснодарского края 12 новых машин для оказания неотложной помощи
20 ноября Абинский ЭлектроМеталлургический завод передал врачам Кубани 12 машин для выездов на дом
По три машины получили медучреждения Крымского, Славянского, Темрюкского районов и Анапы. Среди них 9 седанов и 3 хэтчбека. Пользоваться машинами будут врачи поликлиник, участковых больниц и амбулаторий для выезда к пациентам на дом для оказания неотложной медицинской помощи.
Земля, вода и воздух:
При передаче машин присутствовала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко. В пресс-службе завода отметили, что в период пандемии поддержка в виде транспорта особенно важна из-за роста нагрузки на скорую помощь. В декабре завод планирует подарить еще 30 машин медучреждениям региона.
Как сообщали Юга.ру, 25 сентября АЭМЗ запустил бригаду собственной скорой помощи.
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