В процессе перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) группа компаний «Ростелеком» активно внедряет системы для управленческого и бухгалтерского учета на платформе «1С:Предприятие» и прикладном решении «1C:Управление холдингом». С 2011 года «Ростелеком» нарастил долю отечественных продуктов в сегменте корпоративных систем управления для дочерних и зависимых обществ до 90%. Решения «1С» позволяют централизовать и стандартизировать сбор отчетности, обеспечить прозрачность и упростить анализ данных и реализовать комплексное, многофункциональное, быстро тиражируемое и масштабируемое решение на отечественной системе управления базами данных (СУБД).

«Сегодня импортозамещение ПО — один из приоритетов компании. Сотрудничество с «1С» увеличит долю использования отечественных решений в продуктовом портфеле «Ростелекома», что позволит не только оказывать безопасный и качественный сервис внешним и внутренним заказчикам, но и выполнить установленные директивой Правительства РФ показатели эффективности по классу ERP-систем, планирующих ресурсы предприятий», — пояснил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.



«Общий центр обслуживания» успешно оказывает услуги бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового учета более чем 150 клиентам, в том числе группе компаний «Ростелеком». Продукты фирмы «1С» лежат в основе технологической платформы наших услуг. Благодаря слаженной работе «1С», ее партнерской сети и нашего центра компетенций, клиенты получают лучший уровень сервиса с использованием отечественного ПО класса ERP и СУБД», — сказал главный бухгалтер «Ростелекома», директор многофункционального филиала «Общий центр обслуживания» Дмитрий Пересветов.