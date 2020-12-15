10 лет назад, 15 декабря 2010 года, открылась первая очередь курорта «Роза Хутор»

За десятилетие горнолыжный комплекс «Роза Хутор» стал круглогодичным горным курортом мирового класса. Это яркий пример эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.



«Идея создания горнолыжного курорта в горах Сочи появилась еще до победы города в конкурсе на проведение Олимпиады. В планах был небольшой курорт на шесть подъемников и несколько гостиниц. Тогда о более масштабном проекте никто не задумывался. Но наши планы по строительству горнолыжного курорта сыграли важную роль в том, что именно Сочи выбрали олимпийской столицей. Для зимней Олимпиады нужно много площадок. И если стадионы можно построить почти везде, то для горнолыжных состязаний нужны трассы определенных, жестких параметров — с установленным перепадом высот. По оценкам международных экспертов стало ясно, что трассы «Роза Хутор» идеально подходят для олимпийских стартов. После получения права провести зимние Олимпийские игры мы пересмотрели свои планы, и курорт стал гораздо больше», — рассказал гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

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Во время игр на трассах курорта было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл). Это почти треть от общего количества комплектов медалей (98). Также на трассах курорта разыграли 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.



Сегодня «Роза Хутор» активен круглый год. Зимой к услугам отдыхающих лучшие горнолыжные трассы, современные подъемники, обучение и развитие навыков катания. Летом популярны пешие и веломаршруты по горным склонам. Сегодня курорт посещают до 2 млн гостей в год. Всего за прошедшее время здесь побывали 11 млн человек.

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«Что касается постолимпийского периода, то некоторые опасения у нас вызывал летний сезон. Если с зимой все понятно — катание на лыжах или сноуборде, то летом люди попросту не понимали, что им делать в горах. Одним из первых шагов стал пляж в Имеретинской бухте, который мы арендовали и включили в пакет — размещение в горах и трансфер на пляж. Решили развивать летние активности, сегодня их на курорте очень много — это и подвесные мосты, и высокогорные качели, и веревочные парки, и пешие прогулки, и пляж на горном озере, а также многое другое. Теперь наш летний трафик сопоставим с зимним», — отметил Белокобыльский.



На курорте самая большая зона катания в РФ — 102 км. 68% трасс расположены выше 1500 метров над уровнем моря. На курорте создана крупнейшая в Европе система искусственного оснежения. Она включает два искусственных озера и 404 снегогенератора (382 стационарных и 22 мобильных). При отрицательных температурах система позволяет оснежить более 100 га и продлевает сезон катания до 140 дней в году — почти до майских праздников.

В ходе юбилейного зимнего сезона 2020/21 на курорте начнет работать 30-й подъемник. Он называется «Вероника» и расположен на южном склоне хребта Аибга. Его протяженность — 2039 метров, перепад высот — 661 метр. Он может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с. Это первая в РФ канатная дорога серии D-line — результат многолетних разработок австрийской компании Doppelmayr Seilbahnen Gmbh. При ее создании использовались 205 новшеств, 31 инновация, 14 патентов. Концепция предусматривает повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Новая модель кабины более просторная, оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением и антискользящим покрытием.