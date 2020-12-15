В Майкопском районе запланировали 11 проектов по развитию сельских территорий в 2021 году

Майкопский район в 2021 году продолжит развитие инфраструктуры на селе за счет участия в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Как писали Юга.ру, по этой программе в республике в 2020 году реализуется 67 проектов, наибольшее число приходится на Майкопский район. Там до конца 2020 года должны завершить 24 объекта по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

«Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что первый год реализации госпрограммы уже доказывает ее реальную эффективность. И это объективно подтверждается результатами работы. В этом году благодаря программе мы смогли существенно улучшить в нашем районе социальную инфраструктуру села, воплотить в жизнь давние задачи, решить которые можно было только при финансовой поддержке федерального центра. Поэтому в следующем году мы продолжим участие в этой программе», — прокомментировал глава Майкопского района Олег Топоров.

В администрации района сообщили, что заявки на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» уже сформированы. В 2021 году планируется реализовать 11 проектов на сумму более 400 млн рублей.

В числе проектов — капремонт дома культуры в станице Абадзехской, Центра народной культуры в поселке Тульском, детского сада № 37 и образовательного центра № 6 в станице Кужорской, ремонт системы отопления в СОШ № 9 в поселке Первомайском и строительство там новой котельной, возведение детского сада на 150 мест на хуторе Красная Улька. Также планируется строительство распределительных газопроводов низкого давления в станице Даховской и реконструкция водопроводных сетей с расширением в Тульском.