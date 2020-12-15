В Краснодаре открылись ёлочные базары
В Краснодаре 15 декабря заработали елочные базары
В краевом центре по 58 адресам открылись елочные базары. Их построили из легковозводимых конструкций и украсили праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Сами деревья привезли в город из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края.
Елочные базары будут работать с 8:00 до 22:00 до 31 декабря. В среднем пихту можно будет купить от 700 рублей за метр, ель — от 500 рублей, а сосну — от 600.
Также в городе откроются ярмарки новогодних украшений по следующим адресам:
- улица Красноармейская — Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
- улица Одесская (между Красной и Коммунаров);
- вблизи дома № 30 на улице Атарбекова;
- вблизи строения № 2 на улице Героя Аверкиева;
- вблизи строений № 10–18 на улице Карякина.
Интерактивную карту всех елочных базаров в Краснодаре можно посмотреть здесь.
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Кроме того, с 23 декабря по 10 января на Главной городской площади будет работать Рождественская ярмарка, где жители и гости Краснодара смогут купить новогодние сувениры.
Из-за пандемии коронавируса в этом году в центре Краснодара не будет новогодних мероприятий. Однако ярмарку с аттракционами, елкой и Домиком Деда Мороза установят.
При этом глава города Евгений Первышов накануне рассказал, что 31 декабря главный экран на площади, с которого звучат поздравления, и аттракционы отключат.
«Это большое скопление людей, что на сегодняшний день запрещено требованиями Роспотребнадзора. Поэтому 31 декабря сам экран не будет работать, аттракционная техника тоже. А с 1 января аттракционы опять будут включены, и люди смогут посещать Главную городскую площадь», — объяснил Первышов.
Напомним, власти Кубани не планируют делать 31 декабря выходным. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, рабочий день сделают сокращенным.
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