В Краснодаре открылись ёлочные базары

В краевом центре по 58 адресам открылись елочные базары. Их построили из легковозводимых конструкций и украсили праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Сами деревья привезли в город из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края.

Елочные базары будут работать с 8:00 до 22:00 до 31 декабря. В среднем пихту можно будет купить от 700 рублей за метр, ель — от 500 рублей, а сосну — от 600.