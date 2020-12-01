В Краснодаре начали устанавливать главную ёлку. Ранее мэрия купила два дерева с украшениями за 11,3 млн рублей

В этом году администрация Краснодара купила две новые искусственные ёлки. Второе дерево установят на улице Красной, 35. Украшать главную городскую ёлку по своей инициативе будет один из предпринимателей города, сообщили 1 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, с 23 декабря по 10 января на Главной городской площади пройдет традиционная Рождественская ярмарка.

Напомним, в середине ноября пользователь твиттера нашел на сайте госзакупок контракт на приобретение мэрией Краснодара двух ёлок у индивидуального предпринимателя из Коломны Александра Межевова, который был единственным участником аукциона. Два дерева и украшения обошлись властям в 11 млн 322 тыс. рублей.

При этом сами ёлки стоили 3 млн 83 тыс. рублей и 3 млн 769 тыс. рублей. Еще около 4,5 млн рублей потратили на игрушки, свет и другое. Однако неизвестно, где именно используют все украшения, ведь ёлку на Главной городской площади пообещал за свой счет оформить местный бизнесмен. Ранее он сообщал, что на это ему потребуется около 2 млн рублей.