Определился соперник ФК «Краснодар» в Лиге Европы

Напомним, 2 декабря «Краснодар» на своем поле обыграл французский «Ренн», чем обеспечил себе третье место в группе Е Лиги чемпионов и, соответственно, выход в 1/16 Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА 14 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперником «быков» станет хорватский клуб «Динамо» (Загреб) . Стадия плей-офф пройдет в традиционном двухматчевом формате: 18 февраля «Краснодар» примет «Динамо» на своем поле, а 25 февраля сыграет в Хорватии, сообщили в пресс-службе черно-зеленых.

«В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов 2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтёром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», — прокомментировал предстоящие игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич в свою очередь заявил, что хотел играть именно с «Краснодаром» и у него было предчувствие, что в жеребьевке хорватам выпадут «быки». По его словам, черно-зеленые демонстрируют более разнообразный и качественный футбол, чем ЦСКА. Также тренер напомнил, что хорошо знает нападающего Маркуса Берга, потому что два года назад они вместе работали в эмиратском клубе «Аль-Айн».