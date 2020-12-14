В обновленном роддоме в Адыгее первым родился мальчик

Адыгея

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В Адыгее 13 декабря после реконструкции заработал республиканский перинатальный центр

Напомним, в рамках реконструкции в медучреждении впервые сделали полную перепланировку здания роддома, надстроили пятый этаж, пристроили несколько помещений. Это позволило создать там отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии недоношенных детей.

В минздраве Адыгеи 14 декабря сообщили, что накануне работа роддома возобновилась в полном объеме. Всех рожениц уже принимают в новом здании. В современных комфортных условиях в первый день работы роддома родилось десять малышей. Первым на свет появился мальчик.

«Всего родилось четыре мальчика и шесть девочек. Все новорождённые здоровые, чувствуют себя хорошо и находятся с мамами», — рассказали в республиканском перинатальном центре.

За девять месяцев 2020 года в республике родилось 3 тыс. 218 детей, что на 189 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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