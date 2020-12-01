В Адыгее завершили реконструкцию роддома

Традиционно в Майкоп приезжают рожать женщины не только из всех муниципалитетов Адыгеи, но и из соседних районов Краснодарского края. Сейчас условия для них значительно улучшены. Об этом 1 декабря сообщил порталу Юга.ру главврач больницы Владимир Лобода.

В рамках реконструкции в медучреждении впервые сделали полную перепланировку здания роддома, надстроили пятый этаж, пристроили несколько помещений. Общая площадь увеличилась на 1 тыс. 121 кв. метр. Это позволило создать в Адыгее отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии недоношенных детей.

Кроме того, к перинатальному центру пристроили приемное отделение с входной зоной. Есть два изолированных бокса для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Оборудованы отдельные родильные залы, операционные, палаты и кабинеты. Создана специальная зона для поздравления семей с новорожденными. Также во всем центре заменили мебель, сантехнику, закупили новое медицинское оборудование. Всего на это потратили почти 215 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

С результатом реконструкции 1 декабря ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он осмотрел здание, которое начинается с приемного отделения и знакового слогана роддома «Встречаем жизнь»: