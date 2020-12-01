В Адыгее завершили реконструкцию роддома
В Адыгее в декабре после реконструкции заработает перинатальный центр
Традиционно в Майкоп приезжают рожать женщины не только из всех муниципалитетов Адыгеи, но и из соседних районов Краснодарского края. Сейчас условия для них значительно улучшены. Об этом 1 декабря сообщил порталу Юга.ру главврач больницы Владимир Лобода.
В рамках реконструкции в медучреждении впервые сделали полную перепланировку здания роддома, надстроили пятый этаж, пристроили несколько помещений. Общая площадь увеличилась на 1 тыс. 121 кв. метр. Это позволило создать в Адыгее отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии недоношенных детей.
Кроме того, к перинатальному центру пристроили приемное отделение с входной зоной. Есть два изолированных бокса для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Оборудованы отдельные родильные залы, операционные, палаты и кабинеты. Создана специальная зона для поздравления семей с новорожденными. Также во всем центре заменили мебель, сантехнику, закупили новое медицинское оборудование. Всего на это потратили почти 215 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
С результатом реконструкции 1 декабря ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он осмотрел здание, которое начинается с приемного отделения и знакового слогана роддома «Встречаем жизнь»:
- на первом этаже размещено отделение патологии беременных (40 коек), администрация перинатального центра;
- второй этаж отведен под родовой блок (семь индивидуальных родильных залов), операционный блок (три операционных), отделение анестезиологии и второй реанимации;
- на третьем и четвертом этажах размещены послеродовое отделение и отделение новорожденных, каждое из которых рассчитано на 50 коек;
- на пятом этаже оборудовано десять койко-мест отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии новорожденных недоношенных детей (совместное пребывание с мамами) рассчитано на 15 коек.
По данным минздрава республики, в этом году уровень младенческой смертности в регионе стал ниже среднероссийских показателей, повысилась рождаемость. Так, за девять месяцев 2020 года в республике родилось 3 тыс. 218 детей, что на 189 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Несмотря на то что в этом году существенные силы и средства направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, мы продолжаем выполнять запланированные мероприятия по совершенствованию системы здравоохранения. Надеемся, что все созданные условия будут способствовать дальнейшему увеличению рождаемости и снижению детской смертности», — подчеркнул глава Адыгеи.
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