«Ростелеком» и «Россети Кубань» подписали соглашение о сотрудничестве

«История нашего сотрудничества насчитывает более 30 лет. Вместе мы прошли путь от использования медных проводов до оптических линий связи, облачных решений и цифровых подстанций различной мощности. Подписав соглашение, мы планируем активно развивать ИТ-технологии в энергетическом комплексе. Это позволит нашим компаниям повысить эффективность работы и оказывать более широкий спектр услуг», — сказал Поляков.

Только в 2020 году 15 тыс. абонентов получили доступ к быстрому интернету благодаря электросетевой инфраструктуре, на опорах которой сотрудники «Ростелекома» разместили оптический кабель. Также при активном содействии «Россетей Кубани» технические специалисты «Ростелекома» в этом году проложили оптические линии по опорам ЛЭП в труднодоступных и удаленных районах. Общая протяженность составила 1,8 тыс. км. В результате точки беспроводного доступа в интернет появились в 192 населенных пунктах Кубани и Адыгеи для 40 тыс. жителей.



«В этом году вместе с коллегами из “Ростелекома” мы реализовали пилотный проект по организации цифровых каналов связи и сети передачи данных для нужд нашего Адыгейского филиала. В этом проекте объединены 15 подстанций. Для его реализации было построено 12 км новой сетевой инфраструктуры. Использование оптики нашего партнера позволяет вести онлайн-мониторинг и управлять важными энергетическими узлами в реальном времени», — отметил Сергеев.