«Ростелеком» и «Россети Кубань» подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о стратегическом партнерстве подписали директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков и гендиректор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев
Оно заключается во внедрении технологий промышленного интернета, управлении удаленными объектами электросетевой инфраструктуры и разработке цифровых сервисов для автоматизации передачи электроэнергии.
«История нашего сотрудничества насчитывает более 30 лет. Вместе мы прошли путь от использования медных проводов до оптических линий связи, облачных решений и цифровых подстанций различной мощности. Подписав соглашение, мы планируем активно развивать ИТ-технологии в энергетическом комплексе. Это позволит нашим компаниям повысить эффективность работы и оказывать более широкий спектр услуг», — сказал Поляков.
«Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Краснодаре:
Только в 2020 году 15 тыс. абонентов получили доступ к быстрому интернету благодаря электросетевой инфраструктуре, на опорах которой сотрудники «Ростелекома» разместили оптический кабель. Также при активном содействии «Россетей Кубани» технические специалисты «Ростелекома» в этом году проложили оптические линии по опорам ЛЭП в труднодоступных и удаленных районах. Общая протяженность составила 1,8 тыс. км. В результате точки беспроводного доступа в интернет появились в 192 населенных пунктах Кубани и Адыгеи для 40 тыс. жителей.
«В этом году вместе с коллегами из “Ростелекома” мы реализовали пилотный проект по организации цифровых каналов связи и сети передачи данных для нужд нашего Адыгейского филиала. В этом проекте объединены 15 подстанций. Для его реализации было построено 12 км новой сетевой инфраструктуры. Использование оптики нашего партнера позволяет вести онлайн-мониторинг и управлять важными энергетическими узлами в реальном времени», — отметил Сергеев.
Еще один масштабный проект 2021 года предусматривает совместное внедрение системы удаленного сбора данных с устройств учета энергопотребления. Продолжится работа и по устранению цифрового неравенства в малонаселенных пунктах Кубани и Адыгеи, для чего планируется задействовавать еще около 800 км инфраструктуры электросетевой компании. Кроме того, «Россети» планируют использовать в своей работе мощности дата-центров, решения информационной безопасности и облачные сервисы национального цифрового провайдера.
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