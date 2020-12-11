В 2020 году «Россети Кубань» инвестировала в энергокомплекс 5,3 млрд рублей
10 декабря гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев выступил на слушаниях парламента Краснодарского края
Он рассказал о том, что «Россети Кубань» ежегодно наращивает инвестиции в энергетику региона. Динамика вложенных средств в 2021 году составит почти 20% относительно инвестпрограммы текущего года объемом 5,3 млрд рублей. В 2021-2023 годах компания планирует направить на строительство и реконструкцию энергообъектов 19,5 млрд рублей.
Слушания по вопросам энергоснабжения состоялись 10 декабря в Законодательном Собрании края под руководством председателя краевого парламента Юрия Бурлачко. В заседании участвовали замглавы края Александр Трембицкий, министр регионального ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.
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Сергеев рассказал о повышении качества энергоснабжения в зоне ответственности «Россети Кубань», об итогах уходящего года и перспективных проектах. В 2020 году энергокомпания ввела 158 МВА новой трансформаторной мощности и построила 532 км линий электропередачи.
До конца года планируется завершить строительство первой цифровой подстанции 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре. Установленная мощность нового питающего центра составляет 50 МВА. Подстанция создаст запас надежности энергоснабжения потребителей и соцобъектов в северо-восточной части Краснодара.
В Новороссийске завершается строительство почти 10 км воздушно-кабельной линии 110 кВ для присоединения объектов «Новорослесэкспорт».
Глава «Россети Кубань» также отметил рост объемов финансирования на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Краснодарском крае и Адыгеи. В 2020 году на это направлено более 2,9 млрд рублей, в 2021 году — планируется 3,5 млрд рублей.
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