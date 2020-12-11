Он рассказал о том, что «Россети Кубань» ежегодно наращивает инвестиции в энергетику региона. Динамика вложенных средств в 2021 году составит почти 20% относительно инвестпрограммы текущего года объемом 5,3 млрд рублей. В 2021-2023 годах компания планирует направить на строительство и реконструкцию энергообъектов 19,5 млрд рублей.

Слушания по вопросам энергоснабжения состоялись 10 декабря в Законодательном Собрании края под руководством председателя краевого парламента Юрия Бурлачко. В заседании участвовали замглавы края Александр Трембицкий, министр регионального ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.