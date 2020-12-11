В 2020 году «Россети Кубань» инвестировала в энергокомплекс 5,3 млрд рублей

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

10 декабря гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев выступил на слушаниях парламента Краснодарского края

Он рассказал о том, что «Россети Кубань» ежегодно наращивает инвестиции в энергетику региона. Динамика вложенных средств в 2021 году составит почти 20% относительно инвестпрограммы текущего года объемом 5,3 млрд рублей. В 2021-2023 годах компания планирует направить на строительство и реконструкцию энергообъектов 19,5 млрд рублей.

Слушания по вопросам энергоснабжения состоялись 10 декабря в Законодательном Собрании края под руководством председателя краевого парламента Юрия Бурлачко. В заседании участвовали замглавы края Александр Трембицкий, министр регионального ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

Читайте также:

Сергеев рассказал о повышении качества энергоснабжения в зоне ответственности «Россети Кубань», об итогах уходящего года и перспективных проектах. В 2020 году энергокомпания ввела 158 МВА новой трансформаторной мощности и построила 532 км линий электропередачи.

До конца года планируется завершить строительство первой цифровой подстанции 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре. Установленная мощность нового питающего центра составляет 50 МВА. Подстанция создаст запас надежности энергоснабжения потребителей и соцобъектов в северо-восточной части Краснодара.

Читайте также:

В Новороссийске завершается строительство почти 10 км воздушно-кабельной линии 110 кВ для присоединения объектов «Новорослесэкспорт».

Глава «Россети Кубань» также отметил рост объемов финансирования на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Краснодарском крае и Адыгеи. В 2020 году на это направлено более 2,9 млрд рублей, в 2021 году — планируется 3,5 млрд рублей.

ЗСК Инвестиции Россети Кубань Энергетика Юрий Бурлачко

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

2020 год оказался удачным только для 6% россиян – опрос
В Краснодаре снесут пост ДПС для строительства нового Яблоновского моста
На Кубани утвердили закон о краевом бюджете на три года
Адыгея получила еще 200 доз вакцины от коронавируса
Краснодарский краевой суд не будет судить своего коллегу Захарчевского, который насмерть сбил велосипедиста
В Сочи при пожаре в доме погибла пенсионерка

Лента новостей

Что скрывают Волчьи и Медвежьи Ворота. Гуляем по лесу за Краснодаром

На острие атаки

Интервью Евгения Руденко с владельцем «Клерк.ру» Борисом Мальцевым

Партнерский

Как геоаналитика помогает малому бизнесу?

Разбираемся на примере общепита

Реклама на портале