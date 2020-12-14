На Кубани 13-летний школьник погиб, провалившись под лед

В Тихорецке днем 13 декабря трое подростков провалились под лед, один из них погиб

Несчастный случай произошел накануне днем в Тихорецке. По предварительным данным, трое подростков 12 и 13 лет вышли гулять по льду на пруду и провалились.

Двое школьников смогли выбраться из воды, а один 13-летний ребенок погиб. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, из жизни и здоровью ничего не угрожает.