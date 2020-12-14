На Кубани 13-летний школьник погиб, провалившись под лед

Краснодарский край

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В Тихорецке днем 13 декабря трое подростков провалились под лед, один из них погиб

Несчастный случай произошел накануне днем в Тихорецке. По предварительным данным, трое подростков 12 и 13 лет вышли гулять по льду на пруду и провалились.

Двое школьников смогли выбраться из воды, а один 13-летний ребенок погиб. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, из жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели подростка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В связи с трагедией, в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили правила поведения на льду:
1. Не выходить на лед, когда на улице темно, туман или снег;
2. Не проверять прочность льда, ударяя по нему ногами;
3. Особенно опасен лед, покрытый толстым слоем снега — в таких местах вода замерзает медленнее;
4. Также опасны места на льду с трещинами и лунками — при наступлении на них он может треснуть;
5. Если лед затрещал под ногами лед и стала образовываться трещина, нельзя паниковать и убегать. Нужно лечь на лед и перекатиться в безопасное место;
6. Если лед треснул, нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину — она может перевернуться, а человек окажется под водой.

Как писали Юга.ру, в прошлом году во время зимних каникул в Чечне две сестры погибли, провалившись под лед.

Безопасность Дети МЧС Следственный комитет смерть Тихорецкий район

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