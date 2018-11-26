На Кубани парень погиб, провалившись под лед. Друзья пытались спасти его, но едва не утонули сами

Краснодарский край

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В Новопокровском районе утонул 28-летний местный житель, который провалился под лед на реке

Несчастный случай произошел вечером 25 ноября. Четверо мужчин отдыхали на берегу реки Ея на хуторе Ворошилов. По предварительной информации, один из них вышел на лед и в 30 метрах от берега провалился.

Мужчины подбежали на помощь своему товарищу и провалились сами. Они смогли выбраться на берег, но их друг так и не выплыл.

На место происшествия вызвали спасателей. С помощью водолазного оборудования спасатели нашли тело утонувшего. Его передали полицейским, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Новопокровский район смерть
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