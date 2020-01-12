В Чечне две сестры погибли, провалившись под лед

Прокуратура Чеченской Республики организовала проверку после гибели двух девочек в Ножай-Юртовском районе во время зимних каникул

Трагедия произошла 3 января на окраине села Гуржи-Мохк. Две девочки 7 и 9 лет гуляли по льду, покрывшему поверхность горного водоема. Лед треснул, школьницы провалились в воду и не смогли сами выбраться. Их тела обнаружили местные жители, сообщили в пресс-службе СК по Чеченской Республике.

Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров поручил организовать проверку по факту гибели несовершеннолетних. Также сотрудники ведомства проведут надзорные мероприятия, по итогам которых оценят действиям должностных лиц, ответственных за организацию мер по предупреждению ЧС и безопасности людей на водных объектах, сообщили 10 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Такой же случай произошел 2 января в Ростовской области. Там под лед провалились 9-летняя девочка и ее 12-летняя сестра. Последнюю спасли рыбаки, а младшая девочка погибла.