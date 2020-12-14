СБП позволит моментально зачислять деньги на пенсионные счета, открытые в НПФ. Платежи будут формироваться в личном кабинете клиента на сайте или в мобильном приложении, а оплата производиться в онлайн-банке при помощи QR-кода. Главное, чтобы банк плательщика поддерживал возможность проведения С2В-операций, а также быть участником системы СБП.

Одним из первых негосударственных пенсионных фондов функцию взносов через СБП по QR-коду запустил НПФ «Сафмар». А технологическую поддержку сервиса и подключение фонда к СБП обеспечил Райффайзенбанк.

«Мы внедряем высокие технологии, чтобы сервисы фонда были удобны для клиентов. Для фонда, который взял на себя оплату комиссий за клиентов, использование СБП также означает снижение расходов на проведение операций через эту систему в 4,5 раза. Так что внедрение подобного сервиса и улучшает клиентское обслуживание, и снижает затраты пенсионного фонда», — отметил гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

По словам главы Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, НПФ уже давно конкурируют не столько между собой, сколько с банками, страховыми компаниями и брокерами, поэтому не могут позволить себе быть отстающими в развитии технологичных клиентских сервисов. «Сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся внедрить возможность пополнения счетов через СБП», — отметил глава АНПФ Сергей Беляков.

В «Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» входят 16 НПФ, аккумулирующих 42% от общего объема средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию.