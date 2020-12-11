При покупке билета в кассе любого из автовокзалов Краснодарского края пассажиры смогут приобрести промокод на бесплатные онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья. Сервис позволит пассажирам в любое время суток проконсультироваться с врачами с мобильного устройства. Сервис предлагает услуги специалистов более 40 медицинских направлений.

Получив промокод, пользователю нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нем. После этого пассажиру будут доступны консультации с терапевтом: первичная оценка состояния здоровья, рекомендации по лечению и контроль хронических заболеваний.