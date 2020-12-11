СберЗдоровье предложило промокоды пассажирам автовокзалов Краснодарского края
Краснодарское отделение Сбербанка и АО «Кубаньпассажиравтосервис» запустили услугу сервиса СберЗдоровье
При покупке билета в кассе любого из автовокзалов Краснодарского края пассажиры смогут приобрести промокод на бесплатные онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья. Сервис позволит пассажирам в любое время суток проконсультироваться с врачами с мобильного устройства. Сервис предлагает услуги специалистов более 40 медицинских направлений.
Получив промокод, пользователю нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нем. После этого пассажиру будут доступны консультации с терапевтом: первичная оценка состояния здоровья, рекомендации по лечению и контроль хронических заболеваний.
«Во время пандемии у людей не всегда есть возможность вовремя обратиться в поликлинику. Онлайн-консультации в сервисе СберЗдоровье позволят нашим гражданам в любом удобном месте с любого мобильного устройства проконсультироваться с врачом и получить необходимую помощь. Благодарим АО «КПАС» за заботу о пассажирах — компания стала первым предприятием в Краснодарском крае, взявшим на себя масштабную инициативу по реализации сервиса СберЗдоровье», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
«СберЗдоровье — одна из крупнейших в РФ медицинских платформ с самыми востребованными услугами: запись к врачу, онлайн-консультации, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС-программы, ветеринария. В проекте участвует более 4 тыс. частных клиник. Мы рады предоставить жителям Краснодарского края возможность использовать эти сервисы и заботиться о своем здоровье», — гендиректор АО «КПАС» Андрей Непокупной.
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