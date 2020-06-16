«Россети Кубань» начала строить цифровую подстанцию за 700 млн рублей

«Россети Кубань» приступила к строительству первой в Краснодаре цифровой подстанции

Подстанция «Ангарская» классом напряжения 110 кВ входит в новый центр питания общей мощностью 50 МВА, который снабдит дополнительными электричеством строящиеся жилые микрорайоны, соцобъекты и создаст запас мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. Инвестиции в проект составят около 700 млн рублей. Подстанция займет территорию площадью более четырех тыс. кв. метров. На ней будет размещено современное энергоэффективное оборудование отечественного производства, которое позволит существенно сократить затраты на его обслуживание и ремонт. Новейшие цифровые технологии позволят вести мониторинг за работой электрооборудования в режиме онлайн, оперативно выявлять технарушения. Подстанцию строят по концепции группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Сдать объект планируется к концу 2020 года.

«Главное преимущество новой подстанции — высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами. Информационный обмен между элементами подстанции и с внешними системами и управление работой подстанции будут осуществляться в цифровом виде», — сообщил гендиректор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев. В проекте «Ангарской» также предусмотрено строительство участков воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат — ЗИП» и кабельной линии 110 кВ «Витаминкомбинат — Восточная промзона». Запланирована реконструкция подстанции 110/10/6 кВ «РИП», замена провода с большей пропускной способностью на воздушных участках линии электропередачи. Кроме того, новый объект предусматривает возможность дальнейшего увеличения мощности в 1,6 раза — до 80 МВА.