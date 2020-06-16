«Россети Кубань» начала строить цифровую подстанцию за 700 млн рублей
«Россети Кубань» приступила к строительству первой в Краснодаре цифровой подстанции
Подстанция «Ангарская» классом напряжения 110 кВ входит в новый центр питания общей мощностью 50 МВА, который снабдит дополнительными электричеством строящиеся жилые микрорайоны, соцобъекты и создаст запас мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. Инвестиции в проект составят около 700 млн рублей.
Подстанция займет территорию площадью более четырех тыс. кв. метров. На ней будет размещено современное энергоэффективное оборудование отечественного производства, которое позволит существенно сократить затраты на его обслуживание и ремонт. Новейшие цифровые технологии позволят вести мониторинг за работой электрооборудования в режиме онлайн, оперативно выявлять технарушения. Подстанцию строят по концепции группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Сдать объект планируется к концу 2020 года.
«Главное преимущество новой подстанции — высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами. Информационный обмен между элементами подстанции и с внешними системами и управление работой подстанции будут осуществляться в цифровом виде», — сообщил гендиректор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.
В проекте «Ангарской» также предусмотрено строительство участков воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат — ЗИП» и кабельной линии 110 кВ «Витаминкомбинат — Восточная промзона». Запланирована реконструкция подстанции 110/10/6 кВ «РИП», замена провода с большей пропускной способностью на воздушных участках линии электропередачи.
Кроме того, новый объект предусматривает возможность дальнейшего увеличения мощности в 1,6 раза — до 80 МВА.
«Подстанция «Ангарская» станет ключевым центром питания для потребителей в северо-восточной части Краснодара. После ввода в эксплуатацию она позволит присоединить к сетям компании жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 17 МВт. В 2021 году объем технологического присоединения вырастет еще на 8 МВт. В числе крупнейших будущих потребителей подстанции — краевая клиническая больница, предприятия малого и среднего бизнеса, девелоперские объекты», — подчеркнул Сергеев.
В январе 2020 года «Россети Кубань» утвердила программу «Цифровая трансформация на 2020-2030 гг.». Компания проводит цифровизацию электросетевого комплекса для обеспечения сбора данных, обработки и планирования с помощью оборудования и/или программных комплексов. Первый реализованный проект на Кубани — подстанция «Порт» на Тамани, где в «цифре» обрабатываются более 6,5 тыс. сигналов.