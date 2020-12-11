В Сочи в ДТП с грузовиком погибли два человека

В ночь на 11 декабря под Сочи произошла смертельная авария на встречке

В 0:05 на 154-м километре федеральной трассы Джубга — Сочи, в районе поселка Лоо произошло ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель BMW не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и на скорости врезался в грузовик DAF. От удара машины отбросило на металлическое ограждение дороги.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его 36-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Краснодарского края.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России порталу Юга.ру уточнили, что тела погибших зажало в автомобиле, их извлекли спасатели. Операцию сотрудники ЮРПСО проводили совместно с «Кубань-СПАС».

«Наши специалисты обесточили оба транспортных средства и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела погибших сочинцев из легкового автомобиля», — рассказала представитель пресс-службы.

Как писали Юга.ру, в Сочи 3 декабря машина сбила четырех женщин, одна из них погибла.