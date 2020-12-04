В Сочи машина сбила четырех женщин, одна из них погибла

В Сочи 3 декабря в двух авариях четыре человека пострадали и один погиб

Около 14:00 в поселке Верхнее Буу Лазаревского района на улице Октемберянской, 76 автомобиль Chevrolet Niva не справился с управлением и при спуске с горки сбил четырех женщин (68, 46, 45 и 34 лет). Все они шли по дороге. В результате аварии на месте скончалась пенсионерка, всем остальным назначили стационарное лечение, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, после 19:00 к спасателям поступил сигнал о массовой аварии на улице Транспортной. После столкновения в кабине одного из автомобилей зажало пассажира. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали медикам.

Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев рассказал порталу Юга.ру подробности вечерней аварии с тремя автомобилями. По его словам, водитель ВАЗ-21099 ехал по улице Транспортной в сторону Краснодарского кольца. В районе авторынка он потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в два автомобиля — Renault и Hyundai.

Ранее Юга.ру писали, что в конце ноября в Хостинском районе Сочи вечером в конце ноября УАЗ врезался в дерево, один человек погиб и один пострадал.