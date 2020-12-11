В Краснодаре «Пятёрочка» дарит подарки-сюрпризы за онлайн-заказ

Краснодарский край

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Торговая сеть запустила акцию «Комплимент от «Пятёрочки» для клиентов сервиса экспресс-доставки

Для участия в акции жителям Краснодара необходимо сделать онлайн-заказ на сумму от 1 000 рублей в приложении «Пятёрочка Доставка» с 11 по 30 декабря. Вместе с заказом курьер принесет подарок-сюрприз — набор продуктов в крафтовом пакете от «Пятёрочки».

Верить в чудеса:

«Совсем скоро наступит Новый год — праздник, в который особенно хочется дарить тепло и радость. Мы также хотим подарить праздничное настроение нашим гостям, которые выбирают сервис экспресс-доставки «Пятёрочки», и сделать им предновогодний «комплимент». Сервис доставки набирает все большую популярность в Краснодаре, и мы рады, что особенно в такой непростой эпидемиологической ситуации жители города выбирают безопасный бесконтактный способ приобретения необходимых товаров к празднику», — прокомментировал директор макрорегиона Северный Кавказ торговой сети «Пятёрочка» Илья Горелов.

Для оформления заказа онлайн необходимо установить приложение «Пятёрочка Доставка» (доступно в App Store и Google Play). Стоимость товаров в приложении та же, что и в магазинах сети. Пользователям сервиса экспресс-доставки начисляются двойные баллы на «Выручай-карту». 

Оформить заказ можно ежедневно с 9:00 до 21:00. Курьер всего за час доставит заказ до двери и передаст его бесконтактным способом. Стоимость доставки составляет менее 100 рублей. При этом для пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке, доставка осуществляется бесплатно по промокоду ZABOTA (минимальная стоимость заказа составляет 100 рублей).

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