Верить в чудеса. «Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей

Краснодарский край

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Торговая сеть «Пятёрочка» и АНО социальных и благотворительных программ «Синяя Птица» запустили совместную акцию «Письмо Дедушке Морозу».

Благодаря проекту 400 детей и подростков с ограниченными возможностями по здоровью из Краснодарского края получат подарки к Новому Году. Подробности акции — в материале портала Юга.ру.

Мечты ребенка

В этом году по известным причинам не будет новогодних корпоративов, и часть освободившихся средств можно потратить на тех, кто ждет самого настоящего чуда.

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С 30 ноября в 30 краснодарских магазинах торговой сети «Пятёрочка» появились новогодние елки, украшенные открытками с письмами, адресованными Деду Морозу. Эти письма написали подопечные АНО СБП «Синяя птица» — дети и подростки до 18 лет с инвалидностью.

Среди подарков, о которых они мечтают, не только одежда, игрушки, сладости, билеты на праздничную елку, но и наборы лекарств, которые жизненно необходимы.

Чтобы исполнить новогоднее желание ребенка, достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на елке и купить подарки, о котором в них говорится. При желании можно приложить к подарку маленькое письмо с поздравлениями и пожеланиями.

Чудеса случаются

Приобретенные подарки необходимо передать сотрудникам участвующих в акции магазинов «Пятёрочки». Акция продлится до 25 декабря. Все подарки, собранные за это время, в конце месяца передадут детям. На дополнительные вопросы об участии в мероприятии могут ответить сотрудники магазинов, где расположены елки с открытками.

Эльвира Бекташева, начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка»:— В Новый год всем хочется верить в чудо. Для многих из нас этот год был непростым, но для кого-то — в особенности. Ведь есть дети, которые каждый день борются за свое здоровье и которым так нужна забота и поддержка. «Пятёрочка» дает возможность каждому из нас стать Дедом Морозом и исполнить мечту особенного ребенка. 400 мальчиков и девочек с ограниченными возможностями здоровья написали свои желания к Новому году. Вместе с подарком мы делимся с детьми теплом и заботой, в которых они так нуждаются. Я верю, что это поможет им стать счастливее в этот праздник, и с еще большими силами бороться за свое здоровье.

По словам Александры Кураускас, руководителя АНО СБП «Синяя Птица», торговая сеть «Пятёрочка» стала не просто добрым и надежным партнером, но и открыла большие возможности привлечения горожан к благотворительности и проблемам особенных детей: «Мы сможем подарить сказку и при этом обеспечим детей и подростков с инвалидностью всем необходимым, дадим возможность развиваться и социализироваться. Это и есть волшебство!».

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«Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей

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