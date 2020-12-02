Верить в чудеса. «Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей
Торговая сеть «Пятёрочка» и АНО социальных и благотворительных программ «Синяя Птица» запустили совместную акцию «Письмо Дедушке Морозу».
Благодаря проекту 400 детей и подростков с ограниченными возможностями по здоровью из Краснодарского края получат подарки к Новому Году. Подробности акции — в материале портала Юга.ру.
Мечты ребенка
В этом году по известным причинам не будет новогодних корпоративов, и часть освободившихся средств можно потратить на тех, кто ждет самого настоящего чуда.
Читайте также:
С 30 ноября в 30 краснодарских магазинах торговой сети «Пятёрочка» появились новогодние елки, украшенные открытками с письмами, адресованными Деду Морозу. Эти письма написали подопечные АНО СБП «Синяя птица» — дети и подростки до 18 лет с инвалидностью.
Среди подарков, о которых они мечтают, не только одежда, игрушки, сладости, билеты на праздничную елку, но и наборы лекарств, которые жизненно необходимы.
Чтобы исполнить новогоднее желание ребенка, достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на елке и купить подарки, о котором в них говорится. При желании можно приложить к подарку маленькое письмо с поздравлениями и пожеланиями.
Чудеса случаются
Приобретенные подарки необходимо передать сотрудникам участвующих в акции магазинов «Пятёрочки». Акция продлится до 25 декабря. Все подарки, собранные за это время, в конце месяца передадут детям. На дополнительные вопросы об участии в мероприятии могут ответить сотрудники магазинов, где расположены елки с открытками.
Эльвира Бекташева, начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка»:— В Новый год всем хочется верить в чудо. Для многих из нас этот год был непростым, но для кого-то — в особенности. Ведь есть дети, которые каждый день борются за свое здоровье и которым так нужна забота и поддержка. «Пятёрочка» дает возможность каждому из нас стать Дедом Морозом и исполнить мечту особенного ребенка. 400 мальчиков и девочек с ограниченными возможностями здоровья написали свои желания к Новому году. Вместе с подарком мы делимся с детьми теплом и заботой, в которых они так нуждаются. Я верю, что это поможет им стать счастливее в этот праздник, и с еще большими силами бороться за свое здоровье.
По словам Александры Кураускас, руководителя АНО СБП «Синяя Птица», торговая сеть «Пятёрочка» стала не просто добрым и надежным партнером, но и открыла большие возможности привлечения горожан к благотворительности и проблемам особенных детей: «Мы сможем подарить сказку и при этом обеспечим детей и подростков с инвалидностью всем необходимым, дадим возможность развиваться и социализироваться. Это и есть волшебство!».
«Галицкий готов доверять своим людям»
Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?