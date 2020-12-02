Верить в чудеса. «Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей

Торговая сеть «Пятёрочка» и АНО социальных и благотворительных программ «Синяя Птица» запустили совместную акцию «Письмо Дедушке Морозу». Благодаря проекту 400 детей и подростков с ограниченными возможностями по здоровью из Краснодарского края получат подарки к Новому Году. Подробности акции — в материале портала Юга.ру. Мечты ребенка В этом году по известным причинам не будет новогодних корпоративов, и часть освободившихся средств можно потратить на тех, кто ждет самого настоящего чуда.

С 30 ноября в 30 краснодарских магазинах торговой сети «Пятёрочка» появились новогодние елки, украшенные открытками с письмами, адресованными Деду Морозу. Эти письма написали подопечные АНО СБП «Синяя птица» — дети и подростки до 18 лет с инвалидностью. Среди подарков, о которых они мечтают, не только одежда, игрушки, сладости, билеты на праздничную елку, но и наборы лекарств, которые жизненно необходимы. Чтобы исполнить новогоднее желание ребенка, достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на елке и купить подарки, о котором в них говорится. При желании можно приложить к подарку маленькое письмо с поздравлениями и пожеланиями.