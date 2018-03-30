Житель Хасавюрта жестоко убил булыжником свою невесту из-за ревности

В Дагестане расследуется жестокое убийство 32-летней чеченки, совершенное ее 25-летним женихом из Хасавюрта

Инцидент произошел ночью 30 марта в районе торгового дома «Башир» в Хасавюрте. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили рано утром. По подозрению в совершении убийства задержали местного жителя, сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Момент убийства зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как посреди дороги останавливается «Лада Приора», из нее выходят женщина и мужчина. Он начинает избивать ее ногами. Автомобиль, на котором они ехали, уезжает. Мужчина подбирает с обочины булыжник, которым наносит несколько ударов по голове.

В это время мимо проезжали два автомобиля, но их водители не останавливались.

По информации «360», убийство произошло на почве ревности — мужчина застал невесту за разговором с соседом и разозлился. Они поссорились, но после помирились, и мужчина вызвал такси, предложив поехать к нему домой.

В машине между ними снова случилась перепалка, которая переросла в драку. Водитель выгнал обоих из машины и уехал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.