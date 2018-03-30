Житель Хасавюрта жестоко убил булыжником свою невесту из-за ревности
В Дагестане расследуется жестокое убийство 32-летней чеченки, совершенное ее 25-летним женихом из Хасавюрта
Инцидент произошел ночью 30 марта в районе торгового дома «Башир» в Хасавюрте. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили рано утром. По подозрению в совершении убийства задержали местного жителя, сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
Момент убийства зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как посреди дороги останавливается «Лада Приора», из нее выходят женщина и мужчина. Он начинает избивать ее ногами. Автомобиль, на котором они ехали, уезжает. Мужчина подбирает с обочины булыжник, которым наносит несколько ударов по голове.
В это время мимо проезжали два автомобиля, но их водители не останавливались.
По информации «360», убийство произошло на почве ревности — мужчина застал невесту за разговором с соседом и разозлился. Они поссорились, но после помирились, и мужчина вызвал такси, предложив поехать к нему домой.
В машине между ними снова случилась перепалка, которая переросла в драку. Водитель выгнал обоих из машины и уехал.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.
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