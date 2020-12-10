Инстаграм-публикация Ирины Шаровой называется «Остановка будущего в Тюмени». В ней автор делится впечатлениями от умной остановки. Техническое решение для организации городского пространства «Ростелеком» презентовал на XIII Тюменском цифровом форуме и выставке «ИНФОТЕХ-2020».

«Я уже не первый год интересуюсь цифровыми технологиями и стараюсь посещать мероприятия, где можно ближе познакомиться с ИТ-новинками. Поэтому с удовольствием побывала на форуме «Инфотех» и сделала пост в Instagram про один из самых ярких экспонатов выставки — «Умную остановку». Здорово, что есть компании, которые двигают новые разработки в массы и делают их более доступными и понятными», — заявила Шарова.