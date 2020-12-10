«Ростелеком» сообщил о том, что его конкурс региональных журналистов уже принял 100 работ

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Сотой по счету работой на журналистском конкурсе «Вместе в цифровое будущее» стал пост тюменского блогера

Инстаграм-публикация Ирины Шаровой называется «Остановка будущего в Тюмени». В ней автор делится впечатлениями от умной остановки. Техническое решение для организации городского пространства «Ростелеком» презентовал на XIII Тюменском цифровом форуме и выставке «ИНФОТЕХ-2020».

«Я уже не первый год интересуюсь цифровыми технологиями и стараюсь посещать мероприятия, где можно ближе познакомиться с ИТ-новинками. Поэтому с удовольствием побывала на форуме «Инфотех» и сделала пост в Instagram про один из самых ярких экспонатов выставки — «Умную остановку». Здорово, что есть компании, которые двигают новые разработки в массы и делают их более доступными и понятными», — заявила Шарова.

Прошлогодний конкурс:

В 2020 году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юрлицо компании Schneider Electric в РФ), информационным партнером — группа «Интерфакс».

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион. 

Для участия в конкурсе надо подать заявку на сайте конкурса. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.

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