Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Сочи с высоты 415 км

Космонавт опубликовал в своем инстаграме снимки Красной поляны и Олимпийского парка, находящегося в Адлере и на будущей федеральной территории Сириус.

«Много дней на разных сборах и тренировках мы провели здесь, на берегу Черного моря. Уже и не вспомнить, сколько раз мы пробегали по набережной от порта до границы и обратно», — написал космонавт.

Кудь-Сверчков добавил, что с нетерпением ждет того дня, когда снова сможет прогуляться по набережной. Сейчас космонавт находится в экспедиии на МКС, это около 415 км от поверхности Земли.

Напомним, это не первые снимки Сочи с борта МКС. В 2017 году объекты курорта сфотографировал космонавт Сергей Рязанский. А в марте 2020 года появились фотографии Краснодара, снятые космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой.