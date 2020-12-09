В пресс-службе компании убеждены, что самый простой и доступный способ выполнить пространство кухни в атмосфере побережья — приобрести покрытия в сине-белых тонах. В сочетании с белыми шкафами и полом, имитирующим грубо обработанную древесину с помощью керамогранита, облицовка может вызывать ассоциации с морским бризом. Это ощущение помогут укрепить прозрачные занавески и мебель из ротанга.

«Атмосфера неспешной жизни на берегу моря или океана — мечта многих. Не каждому дано ее осуществить, но приблизить ее можно посредством определенных приемов и отделочных материалов, главный из которых — керамическая плитка, представленная в широчайшем спектре расцветок, фактур, рисунков, форматов», — объяснили в пресс-службе «Керамогранит.ру».

Покрытия голубого оттенка с волнообразным рисунком создают иллюзию расширения комнаты. Если расположить их вертикально, потолок может показаться более высоким.