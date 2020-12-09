Компания «Керамогранит.ру» рассказала о прибрежном стиле в кухонной керамике

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Онлайн-магазин keramogranit.ru показал плитку для кухни в прибрежном стиле

В пресс-службе компании убеждены, что самый простой и доступный способ выполнить пространство кухни в атмосфере побережья — приобрести покрытия в сине-белых тонах. В сочетании с белыми шкафами и полом, имитирующим грубо обработанную древесину с помощью керамогранита, облицовка может вызывать ассоциации с морским бризом. Это ощущение помогут укрепить прозрачные занавески и мебель из ротанга.

«Атмосфера неспешной жизни на берегу моря или океана — мечта многих. Не каждому дано ее осуществить, но приблизить ее можно посредством определенных приемов и отделочных материалов, главный из которых — керамическая плитка, представленная в широчайшем спектре расцветок, фактур, рисунков, форматов», — объяснили в пресс-службе «Керамогранит.ру».

Покрытия голубого оттенка с волнообразным рисунком создают иллюзию расширения комнаты. Если расположить их вертикально, потолок может показаться более высоким.

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Плитка в виде узких кирпичиков на рабочей стене хорошо сочетается с навесными шкафами и тумбами, окрашенными в бледно-голубой цвет.

Кафель с надписями, стилизованными под coastal (например, Beach Life), напомнит о пляжном отдыхе и море. При этом в «Керамогранит.ру» советуют подбирать покрытие так, чтобы оно сигнализировало, что вы находитесь в зоне, свободной от стресса.

Оформление кухни деревом создает иллюзию корабельной отделки. В этом поможет широкий выбор имитаций досок, окрашенных в белый или светло-голубой цвет. В отличие от натуральной древесины, плитка или керамогранит защитят стены и пол от грибка и плесени. Также они более устойчивы к механическим повреждениям.

Все, что нужно знать при выборе керамической плитки:

«Плитка, образующая при укладке подобие рыбьей чешуи, несколько лет назад произвела настоящий фурор в отрасли керамики. Создающая на стене непрерывный рисунок из одинаковых частиц, она тут же пришлась по душе современным дизайнерам. Как нельзя лучше подобная плитка подходит для кухни в стиле coastal, где приветствуется все, что касается морской стихии», — отметили в пресс-службе «Керамогранит.ру».

Белоснежный кафель с глянцевой поверхностью также считается выигрышным вариантом для любого интерьера с морскими мотивами. В сочетании с побеленным потолком такой кафель может сделать кухонную мебель более выразительной, особенно если она мятного цвета. В качестве аксессуаров могут использоваться фигурки крабов, рыб, морских звезд, вырезанные из дерева, миниатюры из ракушек, стилизации под водоросли и т.д.

Изображения взяты с этого сайта

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