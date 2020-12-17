Студенты Краснодарского госинститута культуры стали призерами конкурса казачьей песни «Александровская крепость»
Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявил результаты конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость»
Больше всего наград получили участники из Волгоградской области и Краснодарского края. Специальный приз — автомобиль «Газель NEXT» — получит Краснодарский государственный институт культуры, студенты которого завоевали призовые места во всех молодежных номинациях.
Конкурс «Александровская крепость» проводился с 10 августа по 10 ноября. В нем участвовали фольклорные коллективы и солисты юга РФ. На конкурс было подано более 250 заявок, для участия отобрали 170 коллективов и солистов. Общий призовой фонд составил 1 млн рублей.
Специальный приз конкурса — новый микроавтобус «Газель NEXT» — в 2020 году вручается Краснодарскому госинституту культуры: его студенты завоевали для Кубани самое большое количество наград. Дуэт Алексея Косенко и Милены Мамоновой победил в номинации «Малые ансамбли 16–30», коллектив «Родня» стал лауреатом II степени в номинации «Ансамбли 16–30», а Виктор Кулик занял III место в номинации «Солисты 16–30». Автобус планируется использовать для фольклорно-этнографических экспедиций, нужных для сохранения и развития традиционной культуры.
Во время конкурса фонд «Вольное Дело» организовал для участников серию еженедельных мастер-классов по казачьей песне. Ведущие семинаров разбирали с конкурсантами нюансы исполнения традиционной песни и давали индивидуальные рекомендации. Занятия вели профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Ольга Никитенко, организатор Сибирской школы фольклора Вячеслав Асанов, художественный руководитель Московского народного хора Дмитрий Морозов и другие специалисты традиционной народной культуры.
Из-за пандемии конкурс прошел в онлайн, но после того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется, организаторы планируют вернуться к изначально задуманному формату фестиваля традиционной казачьей культуры, который пройдет в Усть-Лабинске.
Подробнее об итогах конкурса можно узнать здесь. Конкурсные видео можно посмотреть на youtube-канале фонда «Вольное Дело».
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