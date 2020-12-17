Конкурс «Александровская крепость» проводился с 10 августа по 10 ноября. В нем участвовали фольклорные коллективы и солисты юга РФ. На конкурс было подано более 250 заявок, для участия отобрали 170 коллективов и солистов. Общий призовой фонд составил 1 млн рублей.

Больше всего наград получили участники из Волгоградской области и Краснодарского края. Специальный приз — автомобиль «Газель NEXT» — получит Краснодарский государственный институт культуры, студенты которого завоевали призовые места во всех молодежных номинациях.

Специальный приз конкурса — новый микроавтобус «Газель NEXT» — в 2020 году вручается Краснодарскому госинституту культуры: его студенты завоевали для Кубани самое большое количество наград. Дуэт Алексея Косенко и Милены Мамоновой победил в номинации «Малые ансамбли 16–30», коллектив «Родня» стал лауреатом II степени в номинации «Ансамбли 16–30», а Виктор Кулик занял III место в номинации «Солисты 16–30». Автобус планируется использовать для фольклорно-этнографических экспедиций, нужных для сохранения и развития традиционной культуры.

Во время конкурса фонд «Вольное Дело» организовал для участников серию еженедельных мастер-классов по казачьей песне. Ведущие семинаров разбирали с конкурсантами нюансы исполнения традиционной песни и давали индивидуальные рекомендации. Занятия вели профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Ольга Никитенко, организатор Сибирской школы фольклора Вячеслав Асанов, художественный руководитель Московского народного хора Дмитрий Морозов и другие специалисты традиционной народной культуры.

Из-за пандемии конкурс прошел в онлайн, но после того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется, организаторы планируют вернуться к изначально задуманному формату фестиваля традиционной казачьей культуры, который пройдет в Усть-Лабинске.

Подробнее об итогах конкурса можно узнать здесь. Конкурсные видео можно посмотреть на youtube-канале фонда «Вольное Дело».