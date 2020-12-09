Гуамское ущелье, Азишские пещеры и поселок Мезмай могут войти в туристический кластер, который хотят создать на Кубани

8 декабря в министерстве курортов Краснодарского края рассказали о плане создания туристической зоны в Апшеронском районе

Территория, на которой хотят сформировать кластер «Курджипский», находится в юго-восточной части Апшеронского района. На ней планируют создать 35 новых туристических и экскурсионных маршрутов и не менее 27 инвестиционных проектов, связанных с туристской инфраструктурой, указали в пресс-службе министерства курортов и туризма края 8 декабря.

Объем инвестиций в случае запуска проекта составит 5,65 млрд рублей. В границы кластера войдут такие памятники природы как Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, Камышанова поляна, а также поселок Мезмай, в котором есть Орлиная полка, хутор Гуамка и станица Нижегородская.