Гуамское ущелье, Азишские пещеры и поселок Мезмай могут войти в туристический кластер, который хотят создать на Кубани
8 декабря в министерстве курортов Краснодарского края рассказали о плане создания туристической зоны в Апшеронском районе
Территория, на которой хотят сформировать кластер «Курджипский», находится в юго-восточной части Апшеронского района. На ней планируют создать 35 новых туристических и экскурсионных маршрутов и не менее 27 инвестиционных проектов, связанных с туристской инфраструктурой, указали в пресс-службе министерства курортов и туризма края 8 декабря.
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Объем инвестиций в случае запуска проекта составит 5,65 млрд рублей. В границы кластера войдут такие памятники природы как Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, Камышанова поляна, а также поселок Мезмай, в котором есть Орлиная полка, хутор Гуамка и станица Нижегородская.
В администрации Апшеронского района агентству ТАСС сообщили, что доля туристического сектора в экономике района составляет 5%. За счет кластера это число хотят поднять до 15%. В районе планируют создать новые рабочие места и увеличить нагрузку на отели и гостиницы.
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