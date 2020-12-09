Без шампанского, но с луком и витаминным морсом. Врачи рассказали, что есть и пить на Новый год больным COVID-19

Российские врачи-диетологи дали рекомендации больным коронавирусом по выбору праздничного меню на Новый год

Журналисты РИА «Новости» спросили у врачей-диетологов, какой новогодний стол должен быть у людей с коронавирусом. Материал опубликовали на сайте 9 декабря.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия объяснила, что на новогоднем столе оказываются продукты, потребление которых в обычной жизни ограничивается.

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Так как ковид оказывает негативное влияние на кишечник и желудок, нужно снизить число блюд, раздражающих ЖКТ. «Все острые пряности надо постараться минимизировать. Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате — все это очень хорошо», — рассказала Чедия.

Эксперт рекомендовала заменить острые закуски на более легкие аналоги, а жареное мясо или рыбу на тушеные. Кроме того, врач посоветовала добавить на новогодний стол больше овощей и фруктов. Того же мнения придерживается и врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Она напомнила, что цитрусовые разжижают кровь и обладают витамином C и предложила в качестве одного из блюд приготовить цитрусовое желе.

Также нутрициолог рекомендовала в качестве закуски употреблять в новогоднюю ночь маринованный лук — он обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Еще одним противовирусным блюдом будут шарики из тертого сыра с чесноком. Белоусова объяснила, как их приготовить — смешать в блендере тертый сыр, петрушку, укроп, кинзу и чеснок, а после сформировать из этой массы шарик и обвалять в специях.

Как напомнил телеканала «360», больным COVID-19 не стоит употреблять алкоголь, причем не только на Новый год, но и во время лечения. Традиционное шампанское и другие алкогольные напитки можно заменить на витаминные морсы из облепихи, малины или клюквы.