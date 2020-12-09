В станице Благовещенской под Анапой планируют благоустроить две парковые зоны

Глава сельского округа Евгений Сливин рассказал мэру, что около дома культуры недавно обновили детскую площадку, восстановили уличный ринг для занятий боксом. Также в 2019 году здесь построили спортплощадку. Швец указал, что ежегодно надо возводить по 10-12 таких площадок.

«Как только эпидситуация нормализуется, надо вернуться к проведению уличных соревнований», — заключил он.

Также Швец посетил местную школу. По данным пресс-службы мэрии, здание нуждается в ремонте, неприглядный вид имеют старый забор и выщербленная тротуарная плитка на площади. Недалеко от учреждения стоит недострой, который тоже изучили во время визита. Глава Анапы поручил проработать возможность строительства на его месте современного спортзала для занятий боксом. Кроме того, делегация осмотрела строящуюся на берегу лимана купель. На месте уже сформировали бетонную лестницу и оформили чашу.