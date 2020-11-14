В станице Анапской благоустроили парк, в нем есть спортплощадки и концертная сцена

14 ноября в станице Анапской под Анапой открыли реконструированный парк

Общественную территорию преобразили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство парка направили более 32 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. В парке сделали прогулочные зоны, беговую дорожку и спортивные площадки, установили тренажеры, детские городки и сцену для концертов. Зону оборудовали 22 камерами видеонаблюдения.

На территории уложили более 5,6 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 2,5 тыс. кв. метров резинового покрытия. Также в парке высадили каштаны, дубы, липы и ели, рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

«Для Анапы это только начало. Мы постараемся создать подобные комфортные территории практически в каждом населенном пункте», — сообщил глава Анапы Василий Швец.

Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий и председатель местного совета ветеранов Эдуард Мовян обсудили дальнейшее обновление территории и планы по строительству на его окраине спортивного зала.