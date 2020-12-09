На Кубани потеплеет до 14 °C

С 9 по 11 декабря в Краснодарском крае ожидают постепенное повышение дневной температуры

Утром на Кубани возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололед. Днем температура воздуха составит 0...5 °C, в южной половине края местами 5-10 °C. На Черноморском побережье воздух прогреется до 8-13 °C. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, 10 декабря в крае ожидается переменная облачность, местами слабый дождь. 11 декабря будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1...+6 °C, днем — 1-6 °C. В южной половине будет до 10 °C. Ветер 5-10 м/с.

На Черноморском побережье ночью на четверг и пятницу прогнозируют 1-6 °C, днем температура поднимется до 9-14 °C. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.