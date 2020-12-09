УРАЛСИБ напомнил пенсионерам о необходимости получить карты «Мир» до конца декабря
Карты «Мир» для клиентов УРАЛСИБа, получающих пенсию и социальные выплаты, уже готовы и ждут в офисах банка
Получить карты «Мир» нужно до 31 декабря 2020 года включительно. Именно до этой даты Банк России продлил срок перевода пенсионных и социальных выплат на карты национальной платежной системы. С 1 января 2021 года пенсионные и соцвыплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты международных платежных систем производиться не будут.
Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. В пресс-службе банка сообщили, что адреса отделений, где находятся новые карты клиентов, были отправлены им по СМС. Узнать адрес также можно по телефону 88002505757.
Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения подавать не нужно, пенсия и социальные выплаты будут продолжать начисляться на действующий счет.
В пресс-службе банка уточнили, что если клиент хочет сохранить действующую карту международной платежной системы, то он может бесплатно оформить в офисе банка карту «Мир» с новым счетом и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты — в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. При переводе пенсии на новую карту «Мир» клиент сможет пользоваться ранее выпущенной картой международных платежных систем, в том числе и после 31 декабря 2020 года.
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