УРАЛСИБ напомнил пенсионерам о необходимости получить карты «Мир» до конца декабря

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Карты «Мир» для клиентов УРАЛСИБа, получающих пенсию и социальные выплаты, уже готовы и ждут в офисах банка

Получить карты «Мир» нужно до 31 декабря 2020 года включительно. Именно до этой даты Банк России продлил срок перевода пенсионных и социальных выплат на карты национальной платежной системы. С 1 января 2021 года пенсионные и соцвыплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты международных платежных систем производиться не будут.

Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. В пресс-службе банка сообщили, что адреса отделений, где находятся новые карты клиентов, были отправлены им по СМС. Узнать адрес также можно по телефону 88002505757.

Читайте также:

Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения подавать не нужно, пенсия и социальные выплаты будут продолжать начисляться на действующий счет.

В пресс-службе банка уточнили, что если клиент хочет сохранить действующую карту международной платежной системы, то он может бесплатно оформить в офисе банка карту «Мир» с новым счетом и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты — в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. При переводе пенсии на новую карту «Мир» клиент сможет пользоваться ранее выпущенной картой международных платежных систем, в том числе и после 31 декабря 2020 года.

Банки карты "Мир" Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Динском районе 18-летний парень без прав врезался в забор дома, пострадал годовалый ребенок
Власти Кубани сообщили о 177 новых случаях заболевания коронавирусом в регионе
В Краснодаре закрыли один из регистрационных пунктов ГИБДД из-за коронавируса
В Тбилисском районе Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей с Новым годом по видеосвязи
Гуамское ущелье, Азишские пещеры и поселок Мезмай могут войти в туристический кластер, который хотят создать на Кубани
Без шампанского, но с луком и витаминным морсом. Врачи рассказали, что есть и пить на Новый год больным COVID-19

Лента новостей

Галицкий теперь не только тратит

Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»

Большие гонки

6 самых популярных автомобилей из кино

Партнерский

Да пребудут с вами горы!

Тест к 10-летию курорта «Роза Хутор»

Реклама на портале