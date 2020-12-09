Получить карты «Мир» нужно до 31 декабря 2020 года включительно. Именно до этой даты Банк России продлил срок перевода пенсионных и социальных выплат на карты национальной платежной системы. С 1 января 2021 года пенсионные и соцвыплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты международных платежных систем производиться не будут.

Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. В пресс-службе банка сообщили, что адреса отделений, где находятся новые карты клиентов, были отправлены им по СМС. Узнать адрес также можно по телефону 88002505757.