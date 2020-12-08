На Кубани частично признал вину мужчина, который год назад зарезал тещу и жену при детях

8 декабря СК рассказал подробности уголовного дела по убийству, которое произошло в Крымском районе год назад

43-летний мужчина, живущий в Абинском районе, долгое время конфликтовал с супругой, находившейся в хуторе Южном Крымского района с двумя детьми и 66-летней матерью.

4 декабря 2019 года мужчина находился дома у родственников, между ним и пожилой женщиной произошла ссора. Он уехал к себе домой, однако в ночь на 5 декабря вернулся и нанес жене и ее матери множество ударов ножом. Его теща попыталась спастись и выбежала на улицу, однако мужчина догнал ее и продолжил наносить ранения. Все это происходило на глазах его детей двух и семи лет, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Также сообщалось, что мужчина три раза ударил дочь в живот и предплечье.

После совершения убийства мужчина забрал детей и уехал домой, а на следующее утро обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. В ходе осмотра на теле супруги обнаружили более 40 ранений, на теле ее матери — более 30.

На мужчину завели уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух людей, совершенное с особой жестокостью), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу.

8 декабря 2020 года стало известно, что обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд, добавили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, 7 декабря в Выселковском районе мужчина застрелил сожительницу, а затем покончил с собой.