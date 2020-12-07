Мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой на Кубани

7 декабря стало известно о происшествии в Выселковском районе, в результате которого умерли два человека

7 декабря в паблике «На Выселки» «Вконтакте» появилась информация, что мужчина застрелил на улице местную жительницу. Вечером следственный комитет подтвердил эту информацию.

По данным следствия, 54-летний местный житель станицы выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. Женщина скончалась на месте. После этого в 6 км от станицы Новогражданской Выселковского района мужчина покончил с собой.

Завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас проводится следствие, назначены экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года в Анапе мужчина застрелил двух соседей, у которых громко играла музыка.