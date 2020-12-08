На шоссе в Краснодаре сгорела машина

Утром 8 декабря на выезде из Краснодара произошел пожар

Сообщение о пожаре на Ейском шоссе поступило диспетчеру в 9:34. На проезжей части загорелся легковой автомобиль.

Пожарные приехали в 9:46, спустя шесть минут пламя потушили. На месте работали шесть спасателей и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Судя по видео, опубликованным в телеграм-канале «Телетайп Краснодара», машина полностью сгорела, от нее остался остов.

Как писали Юга.ру, аналогичное происшествие случилось на Кубани ночью 3 декабря. В Лабинске легковушка загорелась около заправки.