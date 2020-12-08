Уголовное дело бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера вернули на дополнительное расследование

Краснодарский край

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7 декабря стало известно, что прокуратура Краснодарского края не согласилась с обвинительным заключением по делу бывшего заместителя главы Сочи Ивана Бомбергера

Впервые информация о задержании вице-мэра Ивана Бомбергера, отвечающего за строительство в Сочи, появилась в апреле 2018 года. Тогда данные не подтвердили в мэрии города. В октябре того же года источник в администрации курорта подтвердил Юга.ру арест чиновника. Бомбергера обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач.

В начале ноября 2020 года стало известно о завершении расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий Бомбергера и передаче материалов в прокуратуру. Однако ведомство не утвердило обвинительное заключение. 7 декабря пресс-служба краевой прокуратуры сообщила, что дело вернули на дополнительное расследование.

Превышение полномочий Прокуратура Сочи

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Уголовное дело бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера вернули на дополнительное расследование
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