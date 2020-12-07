В Сочи спасатели вытащили из моря 16-летнюю девочку-моржа

Краснодарский край

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В декабре к спасателям Сочи обратился очевидец, который сообщил о тонущей в море девочке

Инцидент произошел вечером 6 декабря на пляже «Бирюза» в Лазаревском районе курорта. Примерно в 19:30 оперативному дежурному спасательного отряда МЧС России сообщили, что в прибрежной зоне моря замечена плавающая девочка. За то время, что очевидец ходил за фонарем, подросток скрылся из виду. Мужчина подумал, что ребенок пошел ко дну.

Спасатели в оперативном порядке прибыли на место ЧП. Они быстро обнаружили несовершеннолетнюю и стали оказывать ей помощь, что удивило девушку. На пляж вызвали сотрудников полиции, которым передали школьницу.

«Никакого криминала в этой истории нет. Подросток, как оказалось, регулярно занимается спортом и делает заплывы в зимнем море», — сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.

Плававшей сочинке оказалось 16 лет.

Как писали Юга.ру, в начале октября в соцсетях опубликовали видео, в котором туристка ныряет в море, выполняя опасный трюк.

Сочи Черное море

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