В Сочи туристка нырнула в море, выполнив опасный трюк

В сочинских соцсетях 5 октября опубликовали видео, на котором туристка вошла в море по опасному спуску

На кадрах девушка в купальнике скользит по крутому волнорезу, обросшему водорослями, как по льду, а затем ныряет в воду с головой.

«Это очень опасный поступок, девушка явно рискует жизнью. Большинство травм в купальный сезон люди как раз получают от волнорезов, когда прыгают или проплывают рядом», — прокомментировали порталу Юга.ру в сочинском травмпункте.

Как писали Юга.ру, в Сочи мужчина получил травму на пляже. Он упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу.