В Сочи туристка нырнула в море, выполнив опасный трюк
В сочинских соцсетях 5 октября опубликовали видео, на котором туристка вошла в море по опасному спуску
На кадрах девушка в купальнике скользит по крутому волнорезу, обросшему водорослями, как по льду, а затем ныряет в воду с головой.
«Это очень опасный поступок, девушка явно рискует жизнью. Большинство травм в купальный сезон люди как раз получают от волнорезов, когда прыгают или проплывают рядом», — прокомментировали порталу Юга.ру в сочинском травмпункте.
Как писали Юга.ру, в Сочи мужчина получил травму на пляже. Он упал в трещину в буне на пляже и повредил ногу.
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