Застройщик планирует реализовать проект совместно с министерством труда и социального развития Краснодарского края.

«В связи с пандемией коронавируса многие остались без работы, а нам нужны хорошие специалисты. Мы возводим более 880 тыс. кв. метров жилья и планируем новые проекты, для нас актуален вопрос привлечения дополнительных сотрудников, поэтому решили запустить такой проект», — пояснил гендиректор ССК Александр Мелишев.

По словам директора по персоналу ССК Юлии Влащенко, компания уже провела две ярмарки вакансий — 26 ноября и 4 декабря. Застройщик набирает крановщиков, бетонщиков, кровельщиков, сантехников, маляров-штукатуров и других специалистов строительной сферы. По итогам первой ярмарки работу в ССК уже получили шесть человек.