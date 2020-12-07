ССК проводит в Краснодарском крае ярмарки вакансий для строителей. В том числе — для инвалидов

Партнерский Краснодарский край

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Краснодарская компания ССК объявила об организации серии ярмарок вакансий для рабочих строительных специальностей

Застройщик планирует реализовать проект совместно с министерством труда и социального развития Краснодарского края.

«В связи с пандемией коронавируса многие остались без работы, а нам нужны хорошие специалисты. Мы возводим более 880 тыс. кв. метров жилья и планируем новые проекты, для нас актуален вопрос привлечения дополнительных сотрудников, поэтому решили запустить такой проект», — пояснил гендиректор ССК Александр Мелишев.

По словам директора по персоналу ССК Юлии Влащенко, компания уже провела две ярмарки вакансий — 26 ноября и 4 декабря. Застройщик набирает крановщиков, бетонщиков, кровельщиков, сантехников, маляров-штукатуров и других специалистов строительной сферы. По итогам первой ярмарки работу в ССК уже получили шесть человек.

«Этот город — я»:

«В преддверии Международного дня инвалидов, 11 декабря, проведем ярмарку для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. У нас уже есть опыт работы с такими сотрудниками. Мы готовы обеспечить им комфортные условия, адаптировать рабочие места», — сказала Юлия Влащенко.

Совместные ярмарки ССК и минтруда региона в декабре пройдут не только в Краснодаре, но и других городах края. Так, 9 декабря ознакомиться с вакансиями застройщика смогут соискатели в Туапсе, 16 декабря — в Апшеронске, 23-го — в Кропоткине.

Апшеронский район Строительство Трудоустройство Туапсинский район

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