«Девелопмент-Юг» подарила ККБ № 2 новый реанимобиль

Партнерский Краснодарский край

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Строительная корпорация «Девелопмент-Юг» в декабре подарила новый реанимобиль Краевой клинической больнице № 2

Автомобиль совершенно новый — 2020 года выпуска. Он оснащен средствами радиосвязи и необходимым реанимационным оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратами ИВЛ и УЗИ, хирургическими наборами для оперирования, лекарствами и другим, сообщили в пресс-службе СК «Девелопмент-Юг».

Ключи и документы от новой машины передали главному врачу Краевой клинической больницы № 2 Сергею Габриэлю. Он поблагодарил за поддержку президента корпорации «Девелопмент-Юг» Сергея Иванова. 

Напомним, в начале октября глава Краснодара Евгений Первышов признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и обратился к предпринимателям с просьбой закупить их. В начале ноября «Девелопмент-Юг» приобрела две машины скорой помощи, а реанимобиль стал очередной поддержкой для жителей и медиков краевой столицы.

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